В Киеве эвакуировали ТРЦ «Пирамида», фото «Новини.LIVE»

https://racurs.ua/n158195-v-kieve-evakuirovali-trc-iz-za-pojara-foto-video.html

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В Киеве сегодня, 1 августа, вспыхнул пожар вблизи ТЦ «Пирамида», расположенного на улице Александра Мишуги на жилом массиве «Позняки».

В результате возникло сильное задымление, которое распространилось и на ТРЦ. В связи с этим пришлось эвакуировать посетителей и работников «Пирамиды». Об этом сообщает издание «Новини.LIVE».

По информации издания, причиной инцидента стало возгорание электропроводки на строительстве позади ТРЦ. Работников строительства также эвакуировали.

Отмечается, что пожарные оперативно прибыли на место инцидента и ликвидировали возгорание.

В результате инцидента никто серьезно не пострадал, однако медикам пришлось оказывать помощь людям, которые успели надышаться дымом.

Напомним, сегодня вспыхнул масштабный пожар на складах неподалеку от Одессы, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м. В 12.25 пожар был ликвидирован.

Источник: «Новини.LIVE»