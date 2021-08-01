Шевченко йде з посади тренера збірної

Андрій Шевченко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n158197-shevchenko-yde-z-posady-trenera-zbirnoyi.html

Ракурс

Андрій Шевченко, головний тренер футбольної збірної України, йде з посади.

Про це Шевченко повідомив сьогодні, 1 серпня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Шевченко зазначив, що сьогодні добіг кінця його контракт з Українською асоціацією футболу (УАФ).

Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол, — наголосив Шевченко.

Він висловив подяку УАФ за надану можливість попрацювати на тренерській посаді у збірній, а також гравцям, уболівальникам та всім причетним до команди.

Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим. З вірою в Україну, — резюмував він.



Шевченко у лютому 2016 року увійшов до очолюваного Михайлом Фоменком тренерського штабу національної збірної. Згодом він став головним тренером збірної України. Під керівництвом Шевченка у 2021 році збірна України вперше в історії дійшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи.