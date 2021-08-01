Легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская. Фото: Instagram

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Представители белорусской команды на Олимпийских играх в Токио депортируют легкоатлетку Кристину Тимановскую за критику представителей команды диктатора Александра Лукашенко.

Спортсменка 2 августа должна была бежать эстафету на 200 м. Руководство приказало ей участвовать в эстафете 4 по 400 м без ее ведома. Легкоатлетке это не понравилось, и она публично раскритиковала власть. Об этом сообщается на странице «Tribuna.com Беларусь» в Facebook.

Я только что узнала новость о том, что на Олимпиаде я буду бежать еще и третий вид — эстафету 4 по 400 м. Оказывается, что наше руководство все за нас решило. Но почему мы должны отвечать за эти косяки? Почему я должна эти проблемы решать? При этом я пишу начальнику команды, а он мне не отвечает, — заявила спортсменка.

Ее норов разозлил представителей команды Лукашенко — девушке срочно купили билет домой и насильно вывозят из Токио. Как пишет «Фонд спортивной солидарности», пропагандисты Минска обвинили белорусскую олимпийку в «несдержанной выходке».

В терминал аэропорта Токио прибыла полиция, также собрались волонтеры, чтобы поддержать Тимановскую. Сама спортсменка рассказала, что ее выгнали из команды без объяснений. Девушка заявила, что собирается просить политического убежища в Европе.

Напомним, 1 августа украинский пловец Михаил Романчук стал вторым в финале заплыва мужчин на дистанцию 1500 м. Таким образом он одержал первую для Украины серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио.

Источники: «Tribuna.com Беларусь», «Фонд спортивной солидарности»