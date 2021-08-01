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Ракурс
Металеву воду вдалося отримати вченим у ході експерименту. Фото: pokr.otg.dp.gov.ua

Металеву воду вдалося отримати вченим у ході експерименту (ФОТО)

1 сер 2021, 20:46
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Металеву воду змогла створити міжнародна команда дослідників у ході експерименту.

Незвичну рідину вчені отримали на установці BESSY II в Берліні. Це відкриття зробили завдяки поєднанню води з лужним металом, який може вивільняти електрони із зовнішніх оболонок своїх атомів. Науковці покривалу готову суміш натрій-калієвого сплаву тонким шаром води, бо сама вода й лужні метали погано змішуються. Про це повідомляє ресурс 4pda.

Експерти пояснюють, що завдяки експерименту вдалося побачити як відбувається фазовий перехід у металеву воду — срібляста крапля натрію і калію покривається золотим сяйвом і це вражає.

Для фіксації успішного результату дослідники використали спектроскопію оптичного відображення і синхротронну рентгенівську фотоелектронну спектроскопію. Автори роботи запевняють, що довели можливість створення металевої води в земних умовах.


Металеву воду вдалося отримати вченим у ході експерименту. Фото: focus.ua

Нагадаємо, на глибоководді Атлантичного океану науковці знайшли яскраву жовту морську губку і рожеву зірку, які нагадують головних героїв мультфільму «Губка Боб Квадратні Штани» — Спанч Боба і Патріка.

Джерело: Ракурс


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