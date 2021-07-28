Нешкідливий спосіб боротьби з тарганами винайшли вчені

Тарган. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158026-neshkidlyvyy-sposib-borotby-z-targanamy-vynayshly-vcheni.html

Ракурс

Наукове відкриття вдалося зробити вченим із Китаю. Дослідники з’ясували, як синтезується головний феромон у самок тарганів, і показали, що якщо «відключити» його виробництво, то самці втратять до них інтерес.

Про це вчені Північно-західного університету A&F пишуть у статті, опублікованій у журналі PLOS Biology.

Дослідники проводили досліди зі звичайними рудими тарганами Blatella germanica. Їхній хітиновий екзоскелет покритий спеціальними воскоподібними виділеннями, які захищають тіло від пересихання.

У складі речовини в самок тарганів знайшли молекули 3,11-diMeC29, які є ланцюжками з 29 атомів вуглецю та в самців практично відсутні. Ці речовини є прямими попередниками летючих молекул феромонів, які впливають на самців, запускаючи статеву поведінку.

Дослідники припустили, що синтез 3,11-diMeC29 проходить за допомогою елонгазів — ферментів, які подовжують вуглецеві ланцюжки. Тому вони спробували впливати на РНК для придушення генів, необхідних для виробництва елонгазів. Така робота дозволила ідентифікувати конкретний білок BgElo12, «вимикання» якого призводило до того, що самиця не виробляла 3,11-diMeC29 і ніяк не приваблювала самців.

Синтез елонгази регулюється парою статевих генів. Це ген Doublesex, який працює в самців і пригнічує виробництво потрібної елонгази, і ген Transformer, що блокує прояви першого й запускає синтез ферменту.

Вчені вважають, що розуміння цього механізму дозволить знайти більш ефективні й безпечні методи для контролю над чисельністю комах — не за допомогою небезпечних отрут, а шляхом штучного зниження інтересу до розмноження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що таргани надихнули вчених на створення унікального міні-робота.