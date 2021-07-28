Безвредный способ борьбы с тараканами изобрели ученые. Фото: istock

https://racurs.ua/n158026-bezvrednyy-sposob-borby-s-tarakanami-izobreli-uchenye.html

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Научное открытие удалось совершить ученым из Китая. Исследователи выяснили, как синтезируется главный феромон у самок тараканов, и показали, что если отключить его производство, то самцы потеряют к ним интерес.

Об этом ученые Северо-западного университета A&F пишут в статье, опубликованной в журнале PLOS Biology.

Исследователи проводили опыты с обыкновенными рыжими тараканами Blatella germanica. Их хитиновый экзоскелет покрыт специальными воскоподобными выделениями, которые защищают тело от пересыхания.

В ее составе у самок тараканов нашли молекулы 3,11-diMeC29, которые представляют собой цепочки из 29 атомов углерода и у самцов практически отсутствуют. Эти вещества служат прямыми предшественниками летучих молекул феромонов, которые воздействуют на самцов, запуская половое поведение.

Исследователи предположили, что синтез 3,11-diMeC29 проходит с помощью элонгаз — ферментов, удлиняющих углеродные цепочки. Поэтому они попробовали воздействовать на РНК для подавления генов, необходимых для производства элонгаз. Такая работа позволила идентифицировать конкретный белок BgElo12, «выключение» которого приводило к тому, что самка не производила 3,11-diMeC29 и никак не привлекала самцов.

Синтез элонгазы регулируется парой половых генов. Это ген Doublesex, который работает у самцов и подавляет производство нужной элонгазы, и ген Transformer, блокирующий проявления первого и запускающий синтез фермента.

Ученые считают, что понимание этого механизма позволит найти более эффективные и безопасные методы для контроля над численностью насекомых — не с помощью опасных ядов, а за счет искусственного снижения интереса к размножению.

Напомним, ранее мы сообщали, что тараканы вдохновили ученых на создание уникального мини-робота.