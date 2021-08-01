Прикордонники Литви затримали білоруських мігрантів. Фото: Новинарня

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Кордон Литви перейшла рекордна кількість нелегалів із Білорусі.

Рекорд зафіксували у неділю, 1 серпня. З опівночі до 13.00 прикордонники затримали 216 нелегалів, а до того рекорд затримань становив 171 особу на добу. Не виключено, що до кінця сьогоднішньої доби затримають 300−400 мігрантів. Про це повідомляє видання Delfi.

За словами представника Служби охорони державного кордону Литви Гедрюса Мішутіса, раніше білоруси переходили кордон лише вночі і там, де немає камер спостереження. Зараз же вони йдуть через всі ділянки кордону і в будь-який час доби.

Раніше в Європейському Союзі закликали диктатора Олександра Лукашенка перестати використовувати нелегальних мігрантів як інструмент тиску на сусідні країни.

Крім того, 30 липня до Литви прибули 60 співробітників Європейського агентства прикордонної і берегової охорони Frontex. Вони допомагатимуть литовцям боротися з міграційною кризою.

Нагадаємо, Естонія вирішила безкоштовно виділити 100 км колючого дроту Литві, яка вичерпала свої запаси на зміцнення кордону. Дефіцит колючого дроту з гострими лезами виник тому, що у Литві його не виробляють. Литовські прикордонники відгороджують кордон з Білоруссю з огляду на потік нелегальних мігрантів з боку Білорусі.

Джерело: Delfi