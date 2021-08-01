Пограничники Литвы задержали белорусских мигрантов. Фото: Новинарня

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Границу Литвы перешло рекордное количество нелегалов из Беларуси.

Рекорд зафиксировали в воскресенье, 1 августа. С полуночи до 13.00 пограничники задержали 216 нелегалов, а до того рекорд задержаний составлял 171 человек в сутки. Не исключено, что до конца сегодняшних суток задержат 300−400 мигрантов. Об этом сообщает издание Delfi.

По словам представителя Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюса Мишутиса, ранее белорусы переходили границу только ночью и там, где нет камер наблюдения. Сейчас же они идут через все участки границы и в любое время суток.

Ранее в Европейском Союзе призвали диктатора Александра Лукашенко перестать использовать нелегальных мигрантов как инструмент давления на соседние страны.

Кроме того, 30 июля в Литву прибыли 60 сотрудников Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex. Они будут помогать литовцам бороться с миграционным кризисом.

Напомним, Эстония решила бесплатно выделить 100 км колючей проволоки Литве, которая исчерпала свои запасы на укрепление границы. Дефицит колючей проволоки с острыми лезвиями возник потому, что в Литве его не производят. Литовские пограничники отгораживают границу с Беларусью ввиду потока нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.

Источник: Delfi