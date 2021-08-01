Спрей от коронавируса разработали в Эстонии. Фото: 5.ua

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Назальный спрей от коронавирусной болезни COVID-19 разработали в Эстонии.

Этот препарат может не только защитить организм от коронавируса, но и уберечь от индийского штамма «Дельта». Препарат получил название BioBlock, а работал над его созданием целый консорциум компаний и ученых. Об этом сообщает издание Postimees.

По словам научного директора компании Icosagen Марта Утава, лабораторные исследования показали, что назальный спрей способен защищать от всех штаммов коронавируса. Команда разработчиков постоянно отслеживает изменения в вирусе и тестирует спрей на способность противостоять новым и еще нераспространенным разновидностям COVID-19.

Компания уже получила разрешение от Департамента здоровья Эстонии на изготовление и продажу BioBlock.

Напомним, эксперты из Южной Кореи установили, что при смешивании вакцин AstraZeneca и Pfizer уровень антител повышается в шесть раз. Однако, чтобы достичь высокого уровня антител в организме, надо сперва сделать укол препаратом AstraZeneca, а затем — Pfizer.

Источник: Postimees