НАТО не исключает удара по флоту РФ в Черном море. Фото: ru.news

https://racurs.ua/n158204-o-vozmojnosti-udara-po-flotu-rossii-v-chernom-more-zayavili-v-nato.html

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Российский флот будет атакован, если будет нести угрозу кораблям НАТО.

Теоретически корабли Североатлантического альянса могут нанести удар по боевым кораблям РФ, если те осуществят провокацию в отношении сил НАТО. Расценивать такие провокации как угрозу сможет капитан корабля. Об этом командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил изданию Business Insider.

Я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть, — заявил американский адмирал, но подчеркнул, что военные НАТО не будут открывать огонь первыми.

По словам американского адмирала, российские корабли и самолеты постоянно сопровождают силы НАТО в Черном море. Военный подчеркнул, что обычно действия российских военных выглядят актами агрессии.

Напомним, из-за наращивания влияния России в Черном море, Украина предложила странам-членам Североатлантического альянса план противодействия РФ. В Киеве предложили НАТО и Грузии совместно с Украиной противостоять российским оккупационным намерениям и агрессии в причерноморском регионе.

Ранее сообщалось, что 23 июня возле оккупированного Крыма произошел инцидент с британским эсминцем, российскими кораблями вблизи Севастополя и самолетами. Россияне сначала заявили, что сбросили четыре авиабомбы по курсу эсминца, а также обстреливали его с кораблей. Британцы пояснили, что международного права не нарушали, а выстрелов по себе не слышали.

Источник: Business Insider