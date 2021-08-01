Робота-страуса Cassie успешно испытали в США. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n158203-robota-strausa-cassie-uspeshno-ispytali-v-ssha-video.html

Ракурс

Робот-страус Cassie прошел успешные испытания в Соединенных Штатах Америки.

Инженеры лаборатории Dynamics Robotics Laboratory провели большой забег этого двуногого механизма, и он сумел самостоятельно преодолеть 5 км без дополнительной подзарядки. Команда инженеров уже несколько лет работает над роботом Cassie, который напоминает страуса и отлично справляется с препятствиями. Об этом сообщается на YouTube-канале Dynamic Robotics Laboratory.

На преодоление 5 км роботу понадобилось 53 минуты. Во время испытаний случился казус — в какой момент «Кейси» перестал работать, но после небольшой паузы вернулся к забегу. Оказалось, что у робота перегрелся компьютер. Несмотря на это, разработчики гордятся пятикилометровым забегом.

Разработчики отмечают, что Cassie научился передвигаться, используя алгоритм глубокого обучения. Система механизма в реальном времени анализирует дорожное покрытие и позволяет роботу оставаться в вертикальном положении в самых сложных ситуациях путем смещения баланса во время бега.

Напомним, компания Boston Dynamics опубликовала видео, на котором роботы по имени Спот танцуют в стиле K-pop. Семь собак-роботов синхронно демонстрировали дискотечные движения под песню известного южнокорейского бойз-бэнда BTS.