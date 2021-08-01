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Ракурс
Робота-страуса Cassie успешно испытали в США. Скриншот с видео

Робота-страуса Cassie успешно испытали в США (ВИДЕО)

1 авг 2021, 18:23
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Робот-страус Cassie прошел успешные испытания в Соединенных Штатах Америки.

Инженеры лаборатории Dynamics Robotics Laboratory провели большой забег этого двуногого механизма, и он сумел самостоятельно преодолеть 5 км без дополнительной подзарядки. Команда инженеров уже несколько лет работает над роботом Cassie, который напоминает страуса и отлично справляется с препятствиями. Об этом сообщается на YouTube-канале Dynamic Robotics Laboratory.

На преодоление 5 км роботу понадобилось 53 минуты. Во время испытаний случился казус — в какой момент «Кейси» перестал работать, но после небольшой паузы вернулся к забегу. Оказалось, что у робота перегрелся компьютер. Несмотря на это, разработчики гордятся пятикилометровым забегом.

Разработчики отмечают, что Cassie научился передвигаться, используя алгоритм глубокого обучения. Система механизма в реальном времени анализирует дорожное покрытие и позволяет роботу оставаться в вертикальном положении в самых сложных ситуациях путем смещения баланса во время бега.


Напомним, компания Boston Dynamics опубликовала видео, на котором роботы по имени Спот танцуют в стиле K-pop. Семь собак-роботов синхронно демонстрировали дискотечные движения под песню известного южнокорейского бойз-бэнда BTS.

Источник: Ракурс


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