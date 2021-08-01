Робота-страуса Cassie успішно випробували в США. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n158203-robota-strausa-cassie-uspishno-vyprobuvaly-v-ssha-video.html

Ракурс

Робот-страус Cassie пройшов успішні випробування у Сполучених Штатах Америки.

Інженери лабораторії Dynamics Robotics Laboratory провели великий забіг цього двоногого механізму, й він зумів самостійно подолати 5 км без додаткової підзарядки. Команда інженерів вже кілька років працює над роботом Cassie, який нагадує страуса і відмінно справляється з перешкодами. Про це повідомляється на YouTube-каналі Dynamic Robotics Laboratory.

На подолання 5 км роботу знадобилося 53 хвилини. Під час випробувань трапився казус — у який момент «Кейсі» перестав працювати, але після невеликої паузи повернувся до забігу. Виявилося, що у робота перегрівся комп’ютер. Попри це, розробники пишаються п’ятикілометровим забігом.

Розробники зазначають, що Cassie навчився пересуватися, використовуючи алгоритм глибокого навчання. Система механізму в реальному часі аналізує дорожнє покриття і дозволяє роботу залишатися у вертикальному положенні в найскладніших ситуаціях шляхом зміщення балансу під час бігу.

Нагадаємо, компанія Boston Dynamics опублікувала відео, на якому роботи на ім’я Спот танцюють у стилі K-pop. Сім собак-роботів синхронно демонстрували дискотечні рухи під пісню відомого південнокорейського бойз-бенду BTS.