Скандальний суддя Микола Чаус. Фото: zaborona.com

https://racurs.ua/ua/n158202-chaus-znovu-znayshovsya-advokat-rozpoviv-pro-rozmovu-z-pidzahysnym.html

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Микола Чаус, колишній суддя Дніпровського районного суду, який був викрадений у Кишиневі й нещодавно знайдений у Вінницькій області, зараз перебуває у безпеці.

Адвокат екс-судді Ростислав Кравець знайшов свого підзахисного та поговорив з ним. Чаус отримує необхідну медичну допомогу й перебуває під захистом Служби безпеки України. Його не затримували. Про це йдеться у Telegram-каналі адвоката.

Кравець відзначив, що спецслужба не чинила жодного тиску на адвоката та його підзахисного.

СБУ поки ні на мене, ні на Миколу Чауса жодного тиску не чинила. З керівниками СБУ я не спілкувався, зі слідчим поспілкувалися, але віддалено. Як я і говорив, поспілкувався і з Чаусом, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 липня в Службі безпеки заявили, що екс-суддя Чаус дійсно перебуває під захистом спецслужби. Наголошувалося, що Чаус сам попросив, щоб його забрали співробітники СБУ.

Раніше Микола Чаус здався владі й співробітники СБУ вивезли в невідомому напрямку. Суддя-корупціонер перебуває в розшуку Національного антикорупційного бюро, через що НАБУ влаштувало в Києві погоню за автомобілями СБУ, в яких міг бути Чаус. Через суперечки відомств виник справжній скандал.

В Офісі президента заявляли, що справа екс-судді немає ніякого відношення до Банкової.