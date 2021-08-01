Скандальный судья Николай Чаус. Фото: zaborona.com

https://racurs.ua/n158202-chaus-snova-nashelsya-advokat-rasskazal-o-razgovore-s-podzaschitnym.html

Ракурс

Николай Чуас, бывший судья Днепровского районного суда, который был похищен в Кишиневе и недавно найден в Винницкой области, сейчас находится в безопасности.

Адвокат экс-судьи Ростислав Кравец нашел своего подзащитного и поговорил с ним. Чаус получает необходимую медицинскую помощь и находится под защитой Службы безопасности Украины. Его не задерживали. Об этом говорится в Telegram-канале адвоката.

Кравец отметил, что спецслужба не оказывала никакого давления на адвоката и его подзащитного.

СБУ пока ни на меня, ни на Николая Чауса никакого давления не оказывала. С руководителями СБУ я не общался, со следователем пообщались, но удаленно. Как я и говорил, пообщался и с Чаусом, — говорится в сообщении.

Напомним, 31 июля в Службе безопасности заявили, что экс-судья Чаус действительно находится под защитой спецслужбы. Отмечалось, что Чаус сам попросил, чтобы его забрали сотрудники СБУ.

Ранее Николай Чаус сдался властям и сотрудники СБУ вывезли в неизвестном направлении. Судья-коррупционер находится в розыске Национального антикоррупционного бюро, из-за чего НАБУ устроило в Киеве погоню за автомобилями СБУ, в которых мог быть Чаус. Из-за споров ведомств возник настоящий скандал.

В Офисе президента заявляли, что дело экс-судьи не имеет никакого отношения к Банковой.