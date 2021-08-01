Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Bitcoin резко подорожал и достиг майского рекорда. Фото: ixbt.com

Bitcoin резко подорожал и достиг майского рекорда (ИНФОГРАФИКА)

1 авг 2021, 17:14
999

Bitcoin (биткоин), самая популярная криптовалюта в мире, снова резко выросла в цене.

В воскресенье, 1 августа, биткоин подорожал до 42 тыс. 606 долл., чем достиг наивысшего уровня с 18 мая. Криптовалюта достигла рекорда в почти 65 тыс. долл. за монету в апреле, но после заявления Илона Макса и запрета цифровой валюты в ряде стран, начала падать в цене. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам старшего аналитика рынка Северной Америки в Oanda Corp Эдварда Мойя, розничный интерес к биткоину высок, но институциональный интерес несколько отстает и нуждается в новых одобрениях. Он не исключает, что эта криптовалюта расширит торговый диапазон от 30 тыс. до 42 тыс. долл. и попытается достичь 45 тыс. долл.

Однако для того, чтобы превысить 50 тыс. долл., биткоину потребуются определенные усилия. Только окончательный прорыв выше 50 тыс. долл. привлечет новые потоки и сигнализирует об изменении более широкого направления рынка, — утверждает гендиректор биржи криптодеров Delta Exchange Панкадж Балани.

Между тем данные сервиса Coindesk свидетельствуют, что по состоянию на написание новости биткоин стоит 41 тыс. 458 долл. за монету.

Цена биткоина 1 августа. Инфографика: Coindesk


Напомним, 20 июля курс биткоина упал до 29,85 тыс. долл. за монету. Тогда общая рыночная капитализация биткоина обвалилась до 560 млрд долл.

Источник: Bloomberg.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров