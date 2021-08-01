Bitcoin резко подорожал и достиг майского рекорда. Фото: ixbt.com

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Ракурс

Bitcoin (биткоин), самая популярная криптовалюта в мире, снова резко выросла в цене.

В воскресенье, 1 августа, биткоин подорожал до 42 тыс. 606 долл., чем достиг наивысшего уровня с 18 мая. Криптовалюта достигла рекорда в почти 65 тыс. долл. за монету в апреле, но после заявления Илона Макса и запрета цифровой валюты в ряде стран, начала падать в цене. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам старшего аналитика рынка Северной Америки в Oanda Corp Эдварда Мойя, розничный интерес к биткоину высок, но институциональный интерес несколько отстает и нуждается в новых одобрениях. Он не исключает, что эта криптовалюта расширит торговый диапазон от 30 тыс. до 42 тыс. долл. и попытается достичь 45 тыс. долл.

Однако для того, чтобы превысить 50 тыс. долл., биткоину потребуются определенные усилия. Только окончательный прорыв выше 50 тыс. долл. привлечет новые потоки и сигнализирует об изменении более широкого направления рынка, — утверждает гендиректор биржи криптодеров Delta Exchange Панкадж Балани.

Между тем данные сервиса Coindesk свидетельствуют, что по состоянию на написание новости биткоин стоит 41 тыс. 458 долл. за монету.

Напомним, 20 июля курс биткоина упал до 29,85 тыс. долл. за монету. Тогда общая рыночная капитализация биткоина обвалилась до 560 млрд долл.

Источник: Bloomberg.