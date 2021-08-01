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Ракурс
Bitcoin різко подорожчав і досяг травневого рекорду. Фото: ixbt.com

Bitcoin різко подорожчав і досяг травневого рекорду (ІНФОГРАФІКА)

1 сер 2021, 17:14
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Bitcoin (біткоїн), найпопулярніша криптовалюта у світі, знову різко зросла у ціні.

У неділю, 1 серпня, біткоїн подорожчав до 42 тис. 606 дол., чим досяг найвищого рівня з 18 травня. Криптовалюта досягла рекорду в майже 65 тис. дол. за монету в квітні, але після заяви Ілона Макса та заборони цифрової валюти в низці країн, почала падати в ціні. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За словами старшого аналітика ринку Північної Америки в Oanda Corp. Едварда Мойя, роздрібний інтерес до біткоїна високий, але інституційний інтерес дещо відстає і потребує нових схвалень. Він не виключає, що ця криптовалюта розширить торговий діапазон від 30 тис. до 42 тис. дол. і спробує досягти 45 тис. дол.

Однак для того, щоб перевищити 50 тис. дол., біткоїну будуть потрібні певні зусилля. Тільки остаточний прорив вище 50 тис. дол. приверне нові потоки і сигналізує про зміну більш широкого напрямку ринку, — стверджує гендиректор біржі криптодерівативів Delta Exchange Панкадж Балані.

Тим часом дані сервісу Coindesk свідчать, що станом на написання новини біткоїн коштує 41 тис. 458 дол. за монету.

Ціна біткоїна 1 серпня. Інфографіка: Coindesk


Нагадаємо, 20 липняк курс біткоїна впав до 29,85 тис. дол. за монету. Тоді загальна ринкова капіталізація біткоіна обвалилася до 560 млрд дол.

Джерело: Bloomberg

Джерело: Ракурс


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