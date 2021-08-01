Bitcoin різко подорожчав і досяг травневого рекорду. Фото: ixbt.com

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Ракурс

Bitcoin (біткоїн), найпопулярніша криптовалюта у світі, знову різко зросла у ціні.

У неділю, 1 серпня, біткоїн подорожчав до 42 тис. 606 дол., чим досяг найвищого рівня з 18 травня. Криптовалюта досягла рекорду в майже 65 тис. дол. за монету в квітні, але після заяви Ілона Макса та заборони цифрової валюти в низці країн, почала падати в ціні. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За словами старшого аналітика ринку Північної Америки в Oanda Corp. Едварда Мойя, роздрібний інтерес до біткоїна високий, але інституційний інтерес дещо відстає і потребує нових схвалень. Він не виключає, що ця криптовалюта розширить торговий діапазон від 30 тис. до 42 тис. дол. і спробує досягти 45 тис. дол.

Однак для того, щоб перевищити 50 тис. дол., біткоїну будуть потрібні певні зусилля. Тільки остаточний прорив вище 50 тис. дол. приверне нові потоки і сигналізує про зміну більш широкого напрямку ринку, — стверджує гендиректор біржі криптодерівативів Delta Exchange Панкадж Балані.

Тим часом дані сервісу Coindesk свідчать, що станом на написання новини біткоїн коштує 41 тис. 458 дол. за монету.

Нагадаємо, 20 липняк курс біткоїна впав до 29,85 тис. дол. за монету. Тоді загальна ринкова капіталізація біткоіна обвалилася до 560 млрд дол.

Джерело: Bloomberg