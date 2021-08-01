Тонни водоростей прибило на пляжі Бердянська. Фото: PRO.berdiansk.biz

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Тонни зелених водоростей прибило до морського узбережжя в курортному Бердянську.

Місцеві мешканці та туристи розповідають, щоб пройти водорості, необхідно відійти на 10−15 м у воду. Орендарі міського пляжу № 3 найняли бульдозер для прибирання цілих гір морської трави. Вони бідкаються, що влада міста ніяк не сприяє розв’язанню цієї проблеми. Про це повідомляє PRO.berdiansk.biz.

Велика кількість водоростей спостерігається й на пляжах мікрорайону Слобідка. Зазначається, що тут поки не поспішають із прибиранням трави.

Нагадаємо, у липні відпочивальники у Бердянську спостерігали навалу медуз. До того тут фіксували мільярди сонечок, які забиралися всюди — на шезлонги, навіси та пісок.

Раніше повідомлялося, що у пробах води на пляжах Бердянська виявили високу концентрацію збудників інфекційних захворювань. Купання тут може призвести до непередбачених епідемічних ускладнень, виникненню і розповсюдженню масових інфекційних захворювань

Джерело: PRO.berdiansk.biz