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Ракурс
Тонны водорослей прибило на пляже Бердянска. Фото: PRO.berdiansk.biz

Тонны водорослей завалили пляжи популярного украинского курорта (ВИДЕО)

1 авг 2021, 16:39
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Тонны зеленых водорослей прибило к морскому побережью в курортном Бердянске.

Местные жители и туристы рассказывают, чтобы пройти водоросли, необходимо отойти на 10−15 м в воду. Арендаторы городского пляжа № 3 наняли бульдозер для уборки целых гор морской травы. Они жалуются, что власти города никак не способствуют решению этой проблемы. Об этом сообщает PRO.berdiansk.biz.

Большое количество водорослей наблюдается и на пляжах микрорайона Слободка. Отмечается, что здесь пока не спешат с уборкой травы.

Напомним, в июле отдыхающие в Бердянске наблюдали нашествие медуз. До того здесь фиксировали миллиарды божьих коровок, которые забирались повсюду — на шезлонги, навесы, песок.

Тонны водорослей прибило на пляже Бердянска. Фото: PRO.berdiansk.biz

Тонны водорослей прибило на пляже Бердянска. Фото: PRO.berdiansk.biz

Тонны водорослей прибило на пляже Бердянска. Фото: PRO.berdiansk.biz


Ранее сообщалось, что в пробах воды на пляжах Бердянска обнаружили высокую концентрацию возбудителей инфекционных заболеваний. Купание здесь может привести к непредвиденным эпидемическим осложнениям, возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний

Источник: PRO.berdiansk.biz

Источник: Ракурс


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