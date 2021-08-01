НАТО не виключає удару по флоту РФ в Чорному морі. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n158204-pro-mojlyvist-udaru-po-flotu-rosiyi-v-chornomu-mori-zayavyly-v-nato.html

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Російський флоту Чорному морі буде атакований, якщо нестиме загрозу кораблям НАТО.

Теоретично кораблі Північноатлантичного альянсу можуть завдати удару по бойових кораблях РФ, якщо ті здійснять провокацію щодо сил НАТО. Розцінювати такі провокації як загрозу зможе капітан корабля. Про це командувач ВМС США в Європі та Африці адмірал Роберт Берк заявив виданню Business Insider.

Я не збираюся вимагати від своїх командирів приймати перший удар в щелепу, — заявив американський адмірал, але наголосив, що військові НАТО не відкриватимуть вогонь першими.

За словами американського адмірала, російські кораблі та літаки постійно супроводжують сили НАТО в Чорному морі. Військовий наголосив, що зазвичай дії російських військових виглядають актами агресії.

Нагадаємо, через нарощування впливу Росії в Чорному морі, Україна запропонувала країнам-членам Північноатлантичного альянсу план протидії РФ. У Києві запропонували НАТО та Грузії спільно з Україною протидіяти російським окупаційним намірам та агресії в причорноморському регіоні.

Раніше повідомлялося, що 23 червня біля окупованого Криму стався інцидент з британським есмінцем, російськими кораблями поблизу Севастополя і літаками. Росіяни спочатку заявили, що скинули чотири авіабомби по курсу есмінця, а також обстрілювали його з кораблів. Британці пояснили, що міжнародного права не порушували, а пострілів по собі не чули.

Джерело: Business Insider