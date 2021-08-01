Спрей від коронавірусу розробили в Естонії. Фото: 5.ua

https://racurs.ua/ua/n158205-covid-sprey-rozrobyly-v-estoniyi-preparat-zahyschaie-vid-usih-shtamiv.html

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Назальний спрей від коронавірусної хвороби COVID-19 розробили в Естонії.

Цей препарат може не лише захистити організм від коронавірусу, але й уберегти від індійського штаму «Дельта». Препарат отримав назву BioBlock, а працював над його створенням цілий консорціум компаній та вчених. Про це повідомляє видання Postimees.

За словами наукового директора компанії Icosagen Март Устав, лабораторні дослідження показали, що назальний спрей здатний захищати від всіх штамів коронавірусу. Команда розробників постійно відстежує зміни у вірусі й тестує спрей на здатність протистояти новим і ще нерозповсюдженим різновидам COVID-19.

Компанія вже отримала дозвіл від Департаменту здоров’я Естонії на виготовлення та продаж BioBlock.

Нагадаємо, експерти з Південної Кореї встановили, що при змішуванні вакцин AstraZeneca і Pfizer рівень антитіл підвищується в шість разів. Однак, щоб досягти високого рівня антитіл в організмі, треба спершу зробити укол препаратом AstraZeneca, а потім — Pfizer.

Джерело: Postimees