Металлическую воду удалось получить ученым в ходе эксперимента. Фото: pokr.otg.dp.gov.ua

https://racurs.ua/n158207-metallicheskuu-vodu-udalos-poluchit-uchenym-v-hode-eksperimenta-foto.html

Ракурс

Металлическую воду смогла создать международная команда исследователей в ходе эксперимента.

Необычную жидкость ученые получили на установке BESSY II в Берлине. Это открытие сделали благодаря сочетанию воды со щелочным металлом, который может высвобождать электроны из внешних оболочек своих атомов. Ученые покрывалу готовую смесь натрий-калиевого сплава тонким слоем воды, потому что сама вода и щелочные металлы плохо смешиваются. Об этом сообщает ресурс 4pda.

Эксперты объясняют, что благодаря эксперименту удалось увидеть, как происходит фазовый переход в металлическую воду — серебристая капля натрия и калия покрывается золотым сиянием и это впечатляет.

Для фиксации успешного результата исследователи использовали спектроскопию оптического отражения и синхротронную рентгеновскую фотоэлектронную спектроскопию. Авторы работы уверяют, что доказали возможность создания металлической воды в земных условиях.

Напомним, на глубоководье Атлантического океана ученые нашли яркую желтую морскую губку и розовую звезду, которые напоминают главных героев мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» — Спанч Боба и Патрика.