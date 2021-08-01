Православна церква 2 серпня вшановує пам'ять пророка Іллі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n158209-2-serpnya-vidznachaut-ilyin-den-istoriya-i-tradyciyi-svyata.html

Ракурс

2 серпня церковне свято біблійного пророка Іллі, який проживав в Ізраїлі у IX ст. до н. е. за правління нечестивого царя Ахава. Пророк був прикладом цнотливого життя. Він боровся з ідолопоклонством, здійснював чудеса в ім’я Господа.

Також 2 серпня відзначають народне свято Ільїн день. Наші пращури вірили, що з цього дня починаються так звані горобині ночі, нічні грози з блискавками та громом. Саме тому українці з давніх-давен вважали, що святий Ілля може управляти цими природними явищами. У цей день була категорично заборонена будь-яка робота — вважалося, що можна накликати на себе гнів Іллі-пророка, який жорстоко покарає.

Народні прикмети на 2 серпня:

Глухий грім на Іллю віщує невеликий дощ.

Дощ на Іллю віщує хороший врожай зернових у наступному році.

Вранці 2 серпня на небі хмар багато — у наступному році потрібно проводити ранній посів.

Небо насупилося до вечора — чекай пізнього посіву і поганого врожаю.

У світі 2 серпня відзначають День звільнення від рабства. Це свято відзначається на честь прийняття закону про ліквідацію рабства 1833 року в Британській імперії. Також цього дня у світі святкують День оленяра, Міжнародний день пам’яті геноциду циган та Національний день морозива у формі сендвіча в США.

2 серпня в історії:

1791 рік — у Відні Жан-П'єр Бланшар провів перші успішні випробування парашута.

1887 рік — Ровелл Ходж запатентував колючий дріт.

1919 рік — повертаючись в Україну, загинув в авіакатастрофі під Ратибором Дмитро Вітовський.

2 серпня День ангела відзначають Ілля, Савва, Олександр, Олексій, Єгор, Іван, Микола, Сергій.

Нагадаємо, в Україні з’явилося нове свято — День адміністратора центру надання адміністративних послуг. Це професійне свято відзначатимуть щорічно 6 вересня.