У Токіо тривають Олімпійські ігри, фото: «Новая газета»

https://racurs.ua/ua/n158215-50-dtp-za-tyjden-vlashtuvaly-avtomobili-olimpiady-v-tokio.html

Ракурс

У Токіо, де тривають Олімпійські ігри, автомобілі Олімпіади влаштували за тиждень (з 23 по 29 липня) щонайменше 50 ДТП.

Про це повідомляє телеканал NHK з посиланням на дані поліції Токіо.

Зазначається, що ці інциденти лише в одному випадку призвели до легкого травмування — здебільшого в результаті аварій збитку зазнавали транспортні засоби та інше майно.

На думку поліцейських, одна з причин такої кількості ДТП — нестача у водіїв досвіду керування транспортними засобами у великих містах. Крім того, у низці випадків водії могли поспішати, щоб вчасно доставити атлетів на місця проведення змагань.

Для роботи на Олімпіаді були найняті водії з приблизно 600 японських автобусних і інших компаній.

Олімпійські ігри розпочалися 23 липня. Заздалегідь, ще 19 липня, в Токіо та околицях, де розташовано багато олімпійських локацій, були запроваджені жорсткі обмеження руху. На деяких дорогах є пріоритетні смуги чи смуги, призначені виключно для транспортних засобів, пов’язаних з Олімпіадою.

Крім того, журналісти, які висвітлюють Олімпійські ігри, скаржаться на переповнені автобуси громадського транспорту, в яких інколи навіть не вистачає сидячих місць, що унеможливлює соціальне дистанціювання, необхідне в умовах епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Журналістам доводиться їздити автобусами та іншими транспортними засобами, які Токійський оргкомітет організував виключно для них, пересуваючись між місцями проведення змагань, готелями, медіацентром та іншими локаціями.

Офіційні особи організаційного комітету Токійських ігор кажуть, що їм відомо, що деякі автобуси були переповнені, та запевняють, що намагалися полегшити ситуацію, виділивши більше автобусів у піковий час.

Нагадаємо, представники білоруської команди на Олімпіаді в Токіо спробували депортувати до Білорусі легкоатлетку Христину Тимановську, яка критикувала представників команди самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

Джерело: NHK