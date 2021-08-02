Коронавірус. Фото: Depositphotos

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Походження коронавірусу продовжують вивчати у США — нове дослідження представив американський конгресмен Мак Маккол.

В доповіді стверджується, що COVID-19 був створений в Уханьському інституті вірусології. Про це повідомляє Reuters.

У документі наводяться докази того, що китайські вчені за допомогою американських експертів і підтримки держфондів США і Китаю працювали над зміною структури коронавірусів, щоб зробити його заразним для людей.

Тепер ми вважаємо, що прийшов час повністю відмовитися від того, що джерелом вірусу став ринок морепродуктів, — йдеться в доповіді.

Республіканці припускають, що вірус вирвався з лабораторії незадовго до 12 вересня 2019 року.

Нагадаємо, раніше вчені виявили «унікальні відбитки пальців» у зразках коронавірусу, які, на думку дослідників, могли виникнути лише в результаті маніпуляцій у лабораторії.

Джерело: Reuters