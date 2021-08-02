Коронавирус. Фото: Depositphotos

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Происхождение коронавируса продолжают изучать в США — новое исследование представил американский конгрессмен Мак Маккол.

В докладе утверждается, что COVID-19 был создан в Уханьском институте вирусологии. Об этом сообщает Reuters.

В документе приводятся доказательства того, что китайские ученые при помощи американских экспертов и поддержке госфондов США и Китая работали над изменением структуры коронавирусов, чтобы сделать его заразным для людей.

Теперь мы считаем, что пришло время полностью отказаться от того, что источником вируса стал рынок морепродуктов, — говорится в докладе.

Республиканцы предполагают, что вирус вырвался из лаборатории незадолго до 12 сентября 2019 года.

Напомним, ранее ученые обнаружили «уникальные отпечатки пальцев» в образцах коронавируса, которые, по мнению исследователей, могли возникнуть только в результате манипуляций в лаборатории.

Источник: Reuters