Последствия непогоды в Украине, фото: ZAB.ru

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Ураган пронесся севером и западом Украины.

В результате по состоянию на 7.00 сегодняшнего дня, 2 августа, обесточены 529 населенных пунктов в семи областях. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Без электричества остались:

во Львовской области — 298 населенных пунктов;

в Закарпатской — 90 населенных пунктов;

в Ивано-Франковской — 57 населенных пунктов;

в Тернопольской — 44 населенных пунктов;

в Черновицкой — 16 населенных пунктов;

в Черниговской — 14 населенных пунктов;

в Житомирской — 10 населенных пунктов.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, — отмечают в ведомстве.

Также непогода частично повредила кровли двух жилых домов и повалил 42 дерева.

Напомним, вчера, 1 августа, падения одного из деревьев во Львове привело к гибели двух человек — парня и девушки, которые сидели на скамейке в парке.