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Последствия непогоды в Украине, фото: ZAB.ru
Полтысячи населенных пунктов без электричества — Украиной пронесся ураганhttps://racurs.ua/n158213-poltysyachi-naselennyh-punktov-bez-elektrichestva-ukrainoy-pronessya-uragan.htmlРакурс
Ураган пронесся севером и западом Украины.
В результате по состоянию на 7.00 сегодняшнего дня, 2 августа, обесточены 529 населенных пунктов в семи областях. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Без электричества остались:
- во Львовской области — 298 населенных пунктов;
- в Закарпатской — 90 населенных пунктов;
- в Ивано-Франковской — 57 населенных пунктов;
- в Тернопольской — 44 населенных пунктов;
- в Черновицкой — 16 населенных пунктов;
- в Черниговской — 14 населенных пунктов;
- в Житомирской — 10 населенных пунктов.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, — отмечают в ведомстве.
Также непогода частично повредила кровли двух жилых домов и повалил 42 дерева.
Напомним, вчера, 1 августа, падения одного из деревьев во Львове привело к гибели двух человек — парня и девушки, которые сидели на скамейке в парке.
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