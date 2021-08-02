Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия непогоды в Украине, фото: ZAB.ru

Полтысячи населенных пунктов без электричества — Украиной пронесся ураган

2 авг 2021, 09:39
999

Ураган пронесся севером и западом Украины.

В результате по состоянию на 7.00 сегодняшнего дня, 2 августа, обесточены 529 населенных пунктов в семи областях. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Без электричества остались:

  • во Львовской области — 298 населенных пунктов;
  • в Закарпатской — 90 населенных пунктов;
  • в Ивано-Франковской — 57 населенных пунктов;
  • в Тернопольской — 44 населенных пунктов;
  • в Черновицкой — 16 населенных пунктов;
  • в Черниговской — 14 населенных пунктов;
  • в Житомирской — 10 населенных пунктов.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, — отмечают в ведомстве.

Также непогода частично повредила кровли двух жилых домов и повалил 42 дерева.


Напомним, вчера, 1 августа, падения одного из деревьев во Львове привело к гибели двух человек — парня и девушки, которые сидели на скамейке в парке.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров