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Ракурс
Наслідки негоди в Україні, фото: ZAB.ru

Півтисячі населених пунктів без електрики — Україною пронісся буревій (ВІДЕО)

2 сер 2021, 09:39
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Буревій пронісся північчю та заходом України.

В результаті станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 2 серпня, знеструмлено 529 населених пунктів у семи областях. Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

Без електрики залишилися:

  • у Львівській області — 298 населених пунктів;
  • у Закарпатській — 90 населених пунктів;
  • в Івано-Франківській — 57 населених пунктів;
  • у Тернопільській — 44 населених пунктів;
  • у Чернівецькій — 16 населених пунктів;
  • у Чернігівській — 14 населених пунктів;
  • у Житомирській — 10 населених пунктів.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, — зазначають у відомстві.

Також негода частково пошкодила покрівлі двох житлових будинків та повалила 42 дерева.


Нагадаємо, вчора, 1 серпня, падіння одного з дерев у Львові призвело до загибелі двох осіб — хлопця та дівчини, які сиділи на лавці в парку.

Джерело: Ракурс


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