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Наслідки негоди в Україні, фото: ZAB.ru
Півтисячі населених пунктів без електрики — Україною пронісся буревій (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n158213-pivtysyachi-naselenyh-punktiv-bez-elektryky-ukrayinou-pronissya-bureviy-video.htmlРакурс
Буревій пронісся північчю та заходом України.
В результаті станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 2 серпня, знеструмлено 529 населених пунктів у семи областях. Про це повідомляє прес-центр ДСНС.
Без електрики залишилися:
- у Львівській області — 298 населених пунктів;
- у Закарпатській — 90 населених пунктів;
- в Івано-Франківській — 57 населених пунктів;
- у Тернопільській — 44 населених пунктів;
- у Чернівецькій — 16 населених пунктів;
- у Чернігівській — 14 населених пунктів;
- у Житомирській — 10 населених пунктів.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, — зазначають у відомстві.
Також негода частково пошкодила покрівлі двох житлових будинків та повалила 42 дерева.
Нагадаємо, вчора, 1 серпня, падіння одного з дерев у Львові призвело до загибелі двох осіб — хлопця та дівчини, які сиділи на лавці в парку.
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