Наслідки негоди в Україні, фото: ZAB.ru

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Буревій пронісся північчю та заходом України.

В результаті станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 2 серпня, знеструмлено 529 населених пунктів у семи областях. Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

Без електрики залишилися:

у Львівській області — 298 населених пунктів;

у Закарпатській — 90 населених пунктів;

в Івано-Франківській — 57 населених пунктів;

у Тернопільській — 44 населених пунктів;

у Чернівецькій — 16 населених пунктів;

у Чернігівській — 14 населених пунктів;

у Житомирській — 10 населених пунктів.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, — зазначають у відомстві.

Також негода частково пошкодила покрівлі двох житлових будинків та повалила 42 дерева.

Нагадаємо, вчора, 1 серпня, падіння одного з дерев у Львові призвело до загибелі двох осіб — хлопця та дівчини, які сиділи на лавці в парку.