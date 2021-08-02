Потрійна ДТП у Києві призвела до заторів. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158212-potriyna-dtp-pid-kyievom-pryzvela-do-zatoriv-foto-video.html

Ракурс

ДТП сьогодні, 2 серпня, сталася під Києвом за участі як мінімум трьох автомобілів. Утворився великий затор.

За попередньою інформацією, близько 5.45 на Броварському проспекті зіткнулися два легкових автомобілі та мікроавтобус. Про це повідомляє «Київ оперативний».

За словами очевидців, є постраждалі. Усі автомобілі отримали серйозні пошкодження.

Через ДТП на трасі ускладнено рух транспорту, в напрямку Києва утворився великий затор.

На місце прибула карета швидкої медичної допомоги. Також працюють правоохоронці, які встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, 28 липня у ДТП в центрі Києва потрапили відразу п’ять автомобілів. Пригода сталася вранці на бульварі Тараса Шевченка.