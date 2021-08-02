Ракурсhttps://racurs.ua/
Коронавірус в Україні. Фото: Facebook
Коронавірус в Україні — скільки людей захворіло за минулу добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n158211-koronavirus-v-ukrayini-skilky-ludey-zahvorilo-za-mynulu-dobu-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу, 1 серпня, підхопили 265 людей, серед них 11 дітей та один медпрацівник.
Четверо людей померли від ускладнень хвороби. Про це 2 серпня повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано — 385 осіб;
- одужало — 176 осіб;
- здійснено тестувань — 17 тис. 47 (зокрема методом ПЛР — 8 тис. 854, методом ІФА — 1 тис. 776).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 2 млн 253 тис. 534 особи;
- одужало — 2 млн 187 тис. 170 осіб;
- летальних випадків — 52 тис. 955;
- проведено ПЛР-тестувань — 11 млн 404 тис. 184.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.
Нагадаємо, наявність антитіл до коронавірусу в українців оцінив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я. За попередніми результатами дослідження, 40,5% громадян нашої країни вже мають антитіла до SARS-CoV-2.
Читайте також
.