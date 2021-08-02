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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус в Україні — скільки людей захворіло за минулу добу (ІНФОГРАФІКА)

2 сер 2021, 08:40
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 1 серпня, підхопили 265 людей, серед них 11 дітей та один медпрацівник.

Четверо людей померли від ускладнень хвороби. Про це 2 серпня повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 385 осіб;
  • одужало — 176 осіб;
  • здійснено тестувань — 17 тис. 47 (зокрема методом ПЛР — 8 тис. 854, методом ІФА — 1 тис. 776).

Статистика коронавірусу. Інфографіка: РНБО

Статистика коронавірусу. Інфографіка: РНБО

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 2 млн 253 тис. 534 особи;
  • одужало — 2 млн 187 тис. 170 осіб;
  • летальних випадків — 52 тис. 955;
  • проведено ПЛР-тестувань — 11 млн 404 тис. 184.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.


Нагадаємо, наявність антитіл до коронавірусу в українців оцінив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я. За попередніми результатами дослідження, 40,5% громадян нашої країни вже мають антитіла до SARS-CoV-2.

Джерело: Ракурс


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