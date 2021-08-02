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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook
Коронавирус в Украине — сколько человек заболело за минувшие сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n158211-koronavirus-v-ukraine-skolko-chelovek-zabolelo-za-minuvshie-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 1 августа, подхватили 265 человек, среди них 11 детей и один медработник.
Четыре человека умерли от осложнений болезни. Об этом 2 августа сообщает Министерство здравоохранения.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 385 человек;
- выздоровело — 176 человек;
- осуществлено тестирований — 17 тыс. 47 (в том числе методом ПЦР — 8 тыс. 854, методом ИФА — 1 тыс. 776).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 млн 253 тыс. 534 человека;
- выздоровело — 2 млн 187 тыс. 170 человек;
- летальных случаев — 52 тыс. 955;
- проведено ПЦР-тестов — 11 млн 404 тыс. 184.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.
Напомним, наличие антител к коронавирусу у граждан Украины оценил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения. Согласно предварительным результатам исследования, 40,5% украинцев уже имеют антитела к SARS-CoV-2.
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