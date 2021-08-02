Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 1 августа, подхватили 265 человек, среди них 11 детей и один медработник.

Четыре человека умерли от осложнений болезни. Об этом 2 августа сообщает Министерство здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 385 человек;

выздоровело — 176 человек;

осуществлено тестирований — 17 тыс. 47 (в том числе методом ПЦР — 8 тыс. 854, методом ИФА — 1 тыс. 776).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 253 тыс. 534 человека;

выздоровело — 2 млн 187 тыс. 170 человек;

летальных случаев — 52 тыс. 955;

проведено ПЦР-тестов — 11 млн 404 тыс. 184.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.

Напомним, наличие антител к коронавирусу у граждан Украины оценил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения. Согласно предварительным результатам исследования, 40,5% украинцев уже имеют антитела к SARS-CoV-2.