Тройное ДТП под Киевом привело к пробкам. Фото: УП

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ДТП сегодня, 2 августа, произошло под Киевом с участием как минимум трех автомобилей. Образовалась большая пробка.

По предварительной информации, около 05.45 на Броварском проспекте столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус. Об этом сообщает «Киев оперативный».

По словам очевидцев, есть пострадавшие. Все автомобили получили серьезные повреждения.

Из-за ДТП на трассе затруднено движение транспорта, в направлении Киева образовалась большая пробка.

На место прибыла карета скорой медицинской помощи. Также работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, 28 июля в ДТП в центре Киева попали сразу пять автомобилей. Происшествие произошло утром на бульваре Тараса Шевченко.