В Токио продолжаются Олимпийские игры, фото: «Новая газета»

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Ракурс

В Токио, где продолжаются Олимпийские игры, автомобили Олимпиады устроили за неделю (с 23 по 29 июля) не менее 50 ДТП.

Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные полиции Токио.

Отмечается, что эти инциденты лишь в одном случае привели к легкому травмированию — в основном в результате аварий ущербу подвергались транспортные средства и другое имущество.

По мнению полицейских, одна из причин такого количества ДТП — нехватка у водителей опыта управления транспортными средствами в крупных городах. Кроме того, в ряде случаев водители могли спешить, чтобы вовремя доставить атлетов на места проведения соревнований.

Для работы на Олимпиаде были наняты водители из примерно 600 японских автобусных и других компаний.

Олимпийские игры начались 23 июля. Заранее, еще 19 июля, в Токио и окрестностях, где расположено много олимпийских локаций, были введены жесткие ограничения движения. На некоторых дорогах есть приоритетные полосы или полосы, предназначенные исключительно для транспортных средств, связанных с Олимпиадой.

Кроме того, журналисты, освещающие Олимпийские игры, жалуются на переполненные автобусы общественного транспорта, в которых иногда даже не хватает сидячих мест, что делает невозможным социальное дистанцирование, необходимое в условиях эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Журналистам приходится ездить автобусами и другими транспортными средствами, которые Токийский оргкомитет организовал исключительно для них, передвигаясь между местами проведения соревнований, гостиницами, медиацентром и другими локациями.

Официальные лица организационного комитета Токийских игр говорят, что им известно, что некоторые автобусы были переполнены, и уверяют, что пытались облегчить ситуацию, выделив больше автобусов в пиковое время.

Напомним, представители белорусской команды на Олимпиаде в Токио попытались депортировать в Беларусь легкоатлетку Кристина Тимановскую, которая критиковала представителей команды самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.

Источник: NHK