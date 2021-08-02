Вітренко розповів, яку зарплату отримує в «Нафтогазі»

https://racurs.ua/ua/n158217-vitrenko-rozpoviv-yaku-zarplatu-otrymuie-v-naftogazi.html

Ракурс

Юрій Вітренко, голова правління НАК «Нафтогаз України», заявив, що на нинішній посаді його зарплата становить 50 тис. грн на місяць.

Водночас він не дав конкретної відповіді на запитання про те, чи становив річний оклад його попередника Андрія Коболєва понад 21 млн грн. Про це Вітренко розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Я не хочу зараз казати про якісь конкретні суми Коболєва. Чесно кажучи, навіть не пам’ятаю. Мене особисто зарплата не тривожить. Але загальна сума, яку він отримав після звільнення… Він отримав реальні гроші. Прийшов до банку та отримав усі гроші. Хоча створив враження у журналістів, що він гроші не отримував. Це окрема така ситуація, — сказав він.

Також Вітренко засудив дії наглядової ради, яка не звітувала про багатомільйонні премії для працівників «Нафтогазу» за 2020 рік. За його словами, відповідальність наглядової ради — пояснити, чому всупереч обмеженням зарплати членам правління були не зменшені, а збільшені.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спробу звільнити Вітренка вдруге заблокував Окружний адміністративний суд Києва.

Джерело: «Радіо Свобода»