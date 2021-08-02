Обмеження для невакцинованих українці впроваджуватиме влада. Фото: Вінницька ОДА

https://racurs.ua/ua/n158221-obmejennya-dlya-nevakcynovanyh-ukrayinciv-vprovadjuvatyme-vlada-raduckyy.html

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Обмеження для невакцинованих від коронавірусної хвороби COVID-19 громадян введуть незабаром в Україні.

Раніше Міністерство охорони здоров’я заявляло, що у випадку погіршення епідеміологічної ситуації працювати будуть школи, де вакциновано не менше 80% вчителів. Також обмеження можуть торкнутися підприємств громадського харчування, водіїв громадського транспорту, комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням. Про це 2 серпня повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький у Facebook.

Ми в Україні не говоримо про обов’язкову вакцинацію… Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники, — йдеться в повідомленні.

Радуцький запевнив, що мови про обов’язкову вакцинацію в країні поки не йде — ніхто не має права змушувати людину робити щеплення.

Нардеп додав, що на позаминулому тижні Україна отримала понад 2 млн вакцин, а на минулому тижні більше 2.5 млн. Парламентар нагадав, що вакцинація відкрита для всіх бажаючих.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що вакциновані українці під час нових посилених карантинів матимуть певні привілеї. Подібні привілеї будуть запроваджуватися відповідною постановою Кабінету міністрів.