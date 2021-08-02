Білоруська легкоатлетка попросила політичного притулку в Польщі. Фото: Інстаграм

https://racurs.ua/ua/n158220-biloruska-legkoatletka-poprosyla-politychnogo-prytulku-v-polschi.html

Ракурс

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яку усунули від Олімпіади після критики керівництва збірної, подала документи на отримання політичного притулку в Польщі.

Про це розповів виконавчий директор Білоруського фонду спортивної солідарності Олександр Опейкін.

Христина зараз перебуває в Токіо. Вона вже спілкується з Міжнародним олімпійським комітетом і з пресою. Вже подала заяву на надання політичного притулку в Польщі, тому вона знаходиться в дорозі. З нею все в порядку. Тримається добре, зрозуміло, що це стресова ситуація не тільки для спортсмена, але і людини — опинитися під таким тиском, — розповів він.

Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Пшідач заявив, що Польща запропонувала Тимановській гуманітарну візу і продовження спортивної кар'єри.

Нагадаємо, представники білоруської команди на Олімпійських іграх в Токіо вирішили депортувати легкоатлетку Христину Тимановську за критику представників команди диктатора Олександра Лукашенка.

Мінськ після цього звинуватив олімпійку в «нестриманій витівці». Дівчині терміново купили квиток додому й намагалися насильно вивезти з Токіо. У термінал аеропорту Токіо прибула поліція та взяла її під захист.