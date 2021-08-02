Белорусская легкоатлетка попросила политического убежища в Польше. Фото: Инстаграм

https://racurs.ua/n158220-belorusskaya-legkoatletka-poprosila-politicheskogo-ubejischa-v-polshe.html

Ракурс

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую отстранили от Олимпиады после критики руководства сборной, подала документы на получение политического убежища в Польше.

Об этом рассказал исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

Кристина сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она находится в пути. С ней все в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека — оказаться под таким давлением, — рассказал он.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач заявил, что Польша предложила Тимановской гуманитарную визу и продолжение спортивной карьеры.

Напомним, представители белорусской команды на Олимпийских играх в Токио решили депортировать легкоатлетку Кристину Тимановскую за критику представителей команды диктатора Александра Лукашенко.

Минск после этого обвинил олимпийку в «несдержанной выходке». Девушке срочно купили билет домой и пытались насильно вывезти из Токио. В терминал аэропорта Токио прибыла полиция и взяла ее под защиту.