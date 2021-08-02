Кристина Тимановская, фото: Metaratings

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Кристина Тимановская, белорусская легкоатлетка, которую представители национальной команды вчера, 1 августа, попытались депортировать в Беларусь после того, как она раскритиковала представителей команды самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко, объяснила, почему боится возвращаться на родину.

По словам спортсменки, она опасается, что дома ее ждет тюрьма. Об этом Тимановская заявила в комментарии изданию «Tribuna-Беларусь».

Потому что я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят с нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что сейчас в Беларуси для меня опасно, — подчеркнула она.

Тимановская подчеркивает, что никоим образом не нарушала белорусское законодательство, однако ее лишили права участвовать в беге на 200 метров и захотели отправить в Беларусь. Она добавляет, что также уже «получила шквал негатива» на государственном телевидении Беларуси.

Я ничего такого не сделала, ничего не сказала. Политику не трогала. Но получила шквал негатива, в частности в Instagram, который мне непонятен, — отметила спортсменка.

Международный олимпийский комитет (МОК) уже обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения по ситуации с насильственным вывозом Тимановской в Беларусь. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на заявление представителя МОК.

В МОК отмечают, что к этой ситуации вместе с японской полицией уже подключилось Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Отмечается, что спортсменка находится в безопасности под защитой японских властей.

Источник: «Tribuna-Беларусь», Deutsche Welle