Христина Тимановська, фото: Metaratings

https://racurs.ua/ua/n158219-tymanovska-rozpovila-chomu-boyitsya-povertatysya-do-bilorusi-olimpiada-v-tokio.html

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Христина Тимановська, білоруська легкоатлетка, яку представники національної команди вчора, 1 серпня, спробували депортувати до Білорусі після того, як вона розкритикувала представників команди самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка, пояснила, чому боїться повертатися на батьківщину.

За словами спортсменки, вона побоюється, що вдома на неї чекає в’язниця. Про це Тимановська заявила в коментарі виданню «Tribuna-Білорусь».

Тому що я боюся, що в Білорусі мене, можливо, можуть посадити до в’язниці. Я не боюся того, що мене звільнять або виженуть з нацкоманди. Я турбуюся про свою безпеку. І думаю, що зараз в Білорусі для мене небезпечно, — наголосила вона.

Тимановська наголошує, що жодним чином не порушувала білоруське законодавство, проте її позбавили права брати участь в бігу на 200 метрів і захотіли відправити до Білорусі. Вона додає, що також вже «отримала шквал негативу» на державному телебаченні Білорусі.

Я ж нічого такого не зробила, нічого не сказала. Політику не чіпала. Але отримала шквал негативу, зокрема в Instagram, який мені незрозумілий, — наголосила спортсменка.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вже звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації зі насильного вивезення Тимановської до Білорусі. Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на заяву представника МОК.

У МОК зазначають, що до цієї ситуації разом із японською поліцією вже підключилося Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Зазначається, що спортсменка перебуває в безпеці під захистом японської влади.

Джерело: «Tribuna-Білорусь», Deutsche Welle