Інфекціоністка розкритикувала заяву МОЗ про COVID-вакцинацію

Відому лікарку-інфекціоністку, професорку, завідувачку кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. О.Богомольця Ольгу Голубовську обурила категорична заява голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) при Міністерстві охорони здоров’я Федора Лaпія.

«Вагітних необхідно вакцинувати від COVID-19. Вакцинація є безпечною», — заявив медик. За словами Ф.Лапія, передусім безпечність вакцинації вагітних доведено в дослідженнях на тваринах, також на сьогодні накопичено достатньо досвіду щеплень серед цієї категорії. «У вакцинованих від COVID-19 не було виявлено будь-яких негативних наслідків. В Україні зараз схвалені рекомендації щодо вакцинації вагітних», — додав лікар.

«Заголовок має звучати так, як дає інформацію CDC (Центри з контролю і профілактики захворювань США), а саме: Limited Data Are Available about the Safety of COVID-19 Vaccines for People Who Are Pregnant («Доступні обмежені дані про безпеку вакцин проти COVID-19 для вагітних»)», — відреагувала на своїй сторінці у ФБ Ольга Голубовська.

Погодьтеся, «безпечно» і «обмежені дані про безпеку» — дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Причини браку наукових даних про COVID-вакцинацію вагітних зрозумілі: здійснення таких досліджень пов’язано з етичними складнощами, а використовувати нові препарати слід з обережністю. При цьому коронавірус і надалі наступає, лякаючи планету цілим зоопарком штамів. Що ж робити вагітним?

Ще місяць тому в Національній службі здоров’я України заявляли, що вагітних треба вакцинувати лише в особливих випадках. Йдеться про групи ризику, наприклад, якщо жінка, яка планує стати матір’ю, працює в ковідній лікарні або має супутні захворювання.

Про що йдеться в діючих рекомендаціях Національної групи експертів з питань вакцинації? Керівництво до дії не таке категоричне, як заява голови НТГЕІ: «Вивчення безпеки застосування вакцин проти COVID-19 у вагітних продовжується. Вакцинація вагітних медичних працівників та вакцинація вагітних з супутніми патологічними станами є пріоритетною в межах чинної дорожньої карти та може бути проведена, зважаючи на співвідношення ризику—користі, а саме: переважання користі від вакцинації у порівнянні з високим ризиком важкого перебігу COVID-19 у вагітних».

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні лише один препарат дозволено для вагітних — мРНК-вакцина Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Що стосується CoronaVac (Sinovac Biotech), то наразі інструкція до цього препарату забороняє вакцинацію жінок при надії.

«Якщо вагітна отримала першу дозу вакцини проти COVID-19 на векторній платформі (AstraZeneca. — Ред.) або була вакцинована першою дозою вакцини на векторній платформі до настання вагітності, друга доза вакцини може бути на векторній платформі після належного інформування вагітної про співставлення ризиків щодо користі; в іншому випадку введення другої дози відтерміновується до закінчення вагітності», — цитую документ.

Ці рекомендації тимчасові, можуть змінюватися в разі надходження оновлених даних, якщо вони не суперечать чинній інструкції до вакцини.

А як у них?

Рішення про вакцинацію вагітних слід приймати після ретельної консультації з лікарем, розглянувши переваги і ризики — вважають в Європейському агентстві лікарських засобів (EMA). Дослідження на тваринах не показали будь-яких шкідливих побічних ефектів при вагітності, однак дані про застосування вакцини Comirnaty під час вагітності дуже обмежені.

Що думають із цього приводу у ВООЗ? 16 липня Стратегічна консультативна група експертів з імунізації (SAGE) Всесвітньої організації охорони здоров’я внесла оновлення в дорожню карту вакцинації від COVID-19. У вагітних є вищим ризик тяжкого перебігу коронавірусної інфекції. COVID-19 у період вагітності також пов’язаний із підвищеним ризиком передчасних пологів і народженням немовлят, які потребують інтенсивної терапії, зазначається в документі. ВООЗ рекомендує вакцинацію перш за все вагітним старшого віку та із супутніми захворюваннями.

Нині є обмежені дані про безпеку вакцин проти COVID-19 для вагітних — пише американський регулятор CDC. Ґрунтуючись на тому, як ці вакцини діють в організмі, експерти вважають, що препарати навряд чи становлять небезпеку для вагітних.

Вакцинація — це особистий вибір. Якщо ви вагітні, то можете отримати вакцину від COVID-19. Щоб вирішити, робити щеплення чи ні, можна звернутися до свого лікаря, радить CDC. Ключові моменти, які варто обговорити з лікарем: оцінити ймовірність захворіти на COVID-19; потенційні ризики, які несе коронавірусна інфекція для вас і вашого плоду або немовляти; наскільки добре захищають ковід-щеплення; які побічні ефекти вакцинації відомі на сьогодні; обмежена, але постійно оновлювана інформація про безпеку вакцинації проти COVID-19 під час вагітності.

Що стосується жінок, які годують грудьми, наразі є мало доказів, що дають можливість оцінити, чи схильні вони до ризику тяжкої форми COVID-19. Деякі дослідження показали: імунізація матерів не становить небезпеки для немовлят на грудному вигодовуванні. Тому ВООЗ не рекомендує припиняти годувати грудьми через вакцинацію. Обмежені дані говорять про те, що захист від вакцини може передаватися від матері до дитини.

Вакцинація вагітних від COVID-19 — що думають гінекологи

Накопичені на сьогодні дані свідчать: якщо ви вагітні і підхопили COVID-19, приблизно в 90% випадків ви перенесете хворобу легко, іноді навіть не помітивши. Але у 10% вагітних може розвинутися тяжка форма хвороби з необхідністю кисневої підтримки. За словами акушера-гінеколога Наталії Лелюх, вагітні жінки на 70% частіше вмирають від COVID-19, ніж їхні невагітні однолітки. В особливій групі ризику ті, хто має супутні захворювання.

Вагітність не є протипоказанням для вакцинації — йдеться в керівництві «Вакцинація вагітних від COVID-19» британського товариства акушерів-гінекологів (RCOG), опублікованому 30 червня 2021 року. Документ базується на третій фазі клінічних досліджень схвалених у Великій Британії вакцин (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen). Вагітним жінкам слід пропонувати вакцини Pfizer/BioNTech або Moderna, крім тих, хто вже отримав одну дозу Oxford AstraZeneca. У цьому разі вони мають завершити вакцинацію цим типом вакцини.

COVID-вакцинація: які потенційні наслідки для матері та плоду?

Індуковані вакцинами тромбоз і тромбоцитопенія (VITT) — це непередбачувана поствакцинальна реакція, яку було описано у дорослих молодше 50 років через 5–28 днів після отримання першої дози вакцини. Хоча вагітність підвищує ризик коагулопатій, відсутні будь-які докази того, що вагітна або жінка після пологів мають більший ризик розвитку VITT. Ризик тромбозу дзвичайно низький при першій дозі вакцини AstraZeneca і ще нижчий після введення другої дози. Однак через існуючий незначний ризик утворення тромбів уряд Великої Британії радить пропонувати особам молодше 40 років іншу вакцину. Ризик розвитку VITT при вакцинації Pfizer/BioNTech або Moderna невідомий.

Вагітних жінок не включали до великих рандомізованих досліджень, які тестували профілі безпеки та побічні ефекти вакцин від COVID-19. Водночас (станом на 7 червня 2021 року) 120 тисяч вагітних жінок у США було щеплено вакцинами Pfizer/BioNTech або Moderna. Попередні висновки такі: проблем із безпекою для матері і новонародженої дитини не виявлено. Найчастіший побічний ефект, про який повідомляється в дослідженнях, — передчасні пологи (9,4%), малий для гестаційного віку плід (3,2%) і вроджені вади розвитку (2,2%). Усі ці показники відповідають звичним цифрам у популяції — йдеться в керівництві. Жодна з матерів, діти яких народилися із вродженими вадами, не отримувала вакцини в першому триместрі або в період зачаття. Дослідження також показало наявність антитіл до SARS-CoV-2 у пуповинній крові новонароджених і в грудному молоці після проведення вакцинації під час вагітності. Схоже, щеплюючись, мама може розраховувати на пасивний імунітет у немовляти.

«Користь вакцинації вагітних перевищує ризики, — вважає акушер-гінеколог Наталія Лелюх. — Особливо радять вакцинуватися вагітним жінкам з групи високого ризику по перебігу COVID-19 — ожиріння, вік після 35, діабет, хвороби серця та легень. Особливо радять вакцинуватися вагітним, у яких в родині старші діти відвідують садочок або школу. Особливо радять вакцинуватися у другому-третьому триместрі та в ранньому післяпологовому періоді».