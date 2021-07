Инфекционист раскритиковала заявление Минздрава о COVID-вакцинации

https://racurs.ua/2906-infekcionist-raskritikovala-zayavlenie-minzdrava-o-covid-vakcinacii.html

Известного врача-инфекциониста, профессора, заведующую кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. А.Богомольца Ольгу Голубовскую возмутило категоричное заявление главы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) при Минздраве Федоpа Лaпия.

«Беременных необходимо вакцинировать от COVID-19. Вакцинация безопасна», — заявил медик. По словам Ф.Лапия, в первую очередь безопасность вакцинации беременных доказана в исследованиях на животных, также на сегодняшний день накоплен достаточный опыт прививок среди этой категории. «У вакцинированных от COVID-19 не были выявлены какие-либо негативные последствия. В Украине сейчас одобрены рекомендации по вакцинации беременных», — добавил врач.

«Заголовок должен звучать так, как дает информацию CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США), а именно: Limited Data Are Available about the Safety of COVID-19 Vaccines for People Who Are Pregnant («Доступны ограниченные данные о безопасности вакцин против COVID-19 для беременных»)», — отреагировала на своей странице в ФБ Ольга Голубовская.

Согласитесь, «безопасно» и «ограниченные данные о безопасности» — две большие разницы, как говорят в Одессе. Причины нехватки научных данных о COVID-вакцинации беременных понятны: проведение таких исследований связано с этическими сложностями, а использовать новые препараты нужно с осторожностью. В то же время коронавирус продолжает наступать, пугая планету целым зоопарком штаммов. Что же делать беременным?

Еще месяц назад в Национальной службе здоровья Украины заявляли, что беременных надо вакцинировать лишь в особых случаях. Речь идет о группах риска, например, если женщина, планирующая стать матерью, работает в ковидной больнице или имеет сопутствующие заболевания.

Что говорится в действующих рекомендациях Национальной группы экспертов по вопросам вакцинации? Руководство к действию не столь категорично, как заявление главы НТГЭИ: «Изучение безопасности применения вакцин против COVID-19 у беременных продолжается. Вакцинация беременных медицинских работников и вакцинация беременных с сопутствующими патологическими состояниями являются приоритетными в рамках действующей дорожной карты и могут быть проведены, учитывая соотношение риска—пользы, а именно: преобладание пользы от вакцинации по сравнению с высоким риском тяжелого течения COVID-19 у беременных».

По данным Минздрава, в Украине только один препарат разрешен беременным — мРНК-вакцина Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Что касается CoronaVac (Sinovac Biotech), пока инструкция к этому препарату запрещает вакцинацию женщин в положении.

«Если беременная получила первую дозу вакцины против COVID-19 на векторной платформе (AstraZeneca. — Ред.) или была вакцинирована первой дозой вакцины на векторной платформе до наступления беременности, вторая доза вакцины может быть на векторной платформе после надлежащего информирования беременной о соотношении рисков и пользы; в ином случае введение второй дозы откладывается до окончания беременности», — цитирую документ.

Эти рекомендации временные, могут меняться в случае поступления обновленных данных, если они не противоречат действующей инструкции к вакцине.

А как у них?

Решение о вакцинации беременных следует принимать после тщательной консультации с врачом, рассмотрев преимущества и риски — считают в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA). Исследования на животных не показали каких-либо вредных побочных эффектов при беременности, однако данные о применении вакцины Comirnaty во время беременности очень ограничены.

Что думают по этому поводу в ВОЗ? 16 июля Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения внесла обновления в дорожную карту вакцинации от COVID-19. У беременных более высок риск тяжелого течения коронавирусной инфекции. COVID-19 в период беременности также связан с повышенным риском преждевременных родов и рождением малышей, нуждающихся в интенсивной терапии, говорится в документе. ВОЗ рекомендует вакцинацию в первую очередь беременным старшего возраста и с сопутствующими заболеваниями.

В настоящее время имеются ограниченные данные о безопасности вакцин против COVID-19 для беременных — пишет американский регулятор CDC. Основываясь на том, как эти вакцины действуют в организме, эксперты полагают, что препараты вряд ли представляют опасность для беременных.

Вакцинация — это личный выбор. Если вы беременны, то можете получить вакцину от COVID-19. Чтобы решить, прививаться или нет, можно обратиться к своему врачу, советует CDC. Ключевые моменты, которые стоит обсудить с врачом: оценить вероятность заболеть COVID-19; потенциальные риски, которые несет коронавирусная инфекция для вас и вашего плода или младенца; насколько хорошо защищают ковид-прививки; какие побочные эффекты вакцинации известны на сегодняшний день; ограниченная, но постоянно обновляемая информация о безопасности вакцинации против COVID-19 во время беременности.

Что касается женщин, кормящих грудью, пока есть мало доказательств, позволяющих оценить, подвержены ли они риску тяжелой формы COVID-19. Некоторые исследования показали: иммунизация кормящих матерей не представляет опасности для младенцев. Поэтому ВОЗ не рекомендует прекращать грудное вскармливание из-за вакцинации. Ограниченные данные говорят о том, что защита от вакцины может передаваться от матери к ребенку.

Вакцинация беременных от COVID-19 — что думают гинекологи

Накопленные на сегодняшний день данные свидетельствуют: если вы беременны и подхватили COVID-19, примерно в 90% случаев вы перенесете болезнь легко, иногда даже не заметив. Но у 10% беременных разовьется тяжелая форма болезни с необходимостью кислородной поддержки. По словам акушера-гинеколога Наталии Лелюх, беременные женщины на 70% чаще умирают от COVID-19, чем их небеременные сверстницы. В особой группе риска те, кто имеет сопутствующие заболевания.

Беременность не является противопоказанием для вакцинации — говорится в руководстве «Вакцинация беременных от COVID-19» британского общества акушеров-гинекологов (RCOG), опубликованном 30 июня 2021 года. Документ базируется на третьей фазе клинических исследований одобренных в Великобритании вакцин (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen). Беременным женщинам следует предлагать вакцины Pfizer/BioNTech или Moderna, кроме тех, кто уже получил одну дозу Oxford AstraZeneca. В этом случае они должны завершить вакцинацию этим типом вакцины.

COVID-вакцинация: какие потенциальные последствия для матери и плода?

Индуцированные вакцинами тромбоз и тромбоцитопения (VITT) — это непредсказуемая поствакцинальная реакция, которая была описана у взрослых моложе 50 лет через 5–28 дней после получения первой дозы вакцины. Хотя беременность повышает риск коагулопатий, нет никаких доказательств того, что беременная или женщина после родов имеют больший риск развития VITT. Риск тромбоза чрезвычайно низок при первой дозе вакцины AstraZeneca и еще ниже после введения второй дозы. Однако из-за существующего незначительного риска образования тромбов правительство Великобритании советует предлагать лицам моложе 40 лет другую вакцину. Риск развития VITT при вакцинации Pfizer/BioNTech или Moderna неизвестен.

Беременные женщины не были включены в большие рандомизированные исследования, которые тестировали профили безопасности и побочные эффекты вакцин от COVID-19. В то же время (по состоянию на 7 июня 2021 года) 120 тысяч беременных женщин в США были привиты вакцинами Pfizer/BioNTech или Moderna. Предварительные выводы таковы: проблемы с безопасностью для матери и новорожденного ребенка не выявлены. Наиболее частый побочный эффект, о котором сообщается в исследованиях, — преждевременные роды (9,4%), малый для гестационного возраста плод (3,2%) и врожденные пороки развития (2,2%). Все эти показатели соответствуют привычным цифрам в популяции — говорится в руководстве. Ни одна из матерей, дети которых родились с врожденными пороками, не получала вакцину в первом триместре или в период зачатия. Исследование также показало наличие антител к SARS-CoV-2 в пуповинной крови новорожденных и в грудном молоке после проведения вакцинации во время беременности. Похоже, прививаясь, мама может рассчитывать на пассивный иммунитет у младенца.

«Польза вакцинации беременных превышает риски, — считает акушер-гинеколог Наталия Лелюх. — Особенно советуют вакцинироваться беременным женщинам из группы высокого риска по течению COVID-19 — ожирение, возраст после 35, диабет, болезни сердца и легких. Особенно советуют вакцинироваться беременным, у которых в семье старшие дети посещают детсад или школу. Особенно советуют вакцинироваться во втором-третьем триместре и в раннем послеродовом периоде».