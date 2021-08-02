Ограничения для невакцинированных украинцы будет внедрять власть. Фото: Винницкая ОГА

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Ограничения для непривитых от коронавирусной болезни COVID-19 граждан введут вскоре в Украине.

Ранее Министерство здравоохранения заявляло, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут работать школы, где вакцинировано не менее 80% учителей. Также ограничения могут коснуться предприятий общественного питания, водителей общественного транспорта, коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Об этом 2 августа сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.

Мы в Украине не говорим об обязательной вакцинации… Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предусматривает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники, — говорится в сообщении.

Радуцкий заверил, что речи об обязательной вакцинации в стране пока не идет — никто не имеет права заставлять человека делать прививки.

Нардеп добавил, что на позапрошлой неделе Украина получила более 2 млн вакцин, а на минувшей неделе более 2.5 млн. Парламентарий напомнил, что вакцинация открыта для всех желающих.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что вакцинированные украинцы во время новых усиленных карантинов будут иметь определенные привилегии. Подобные привилегии будут вводиться соответствующим постановлением Кабинета министров.