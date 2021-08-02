СБУ викрила тітушок Киви. Фото: прес-служба СБУ

https://racurs.ua/ua/n158252-titushok-kyvy-vykryla-sbu-znayshly-narkotyky-ta-zbrou-foto.html

Ракурс

Ілля Кива, нардеп від партії «Опозиційна платформа — За життя», залишився без свого силового осередку «Патріоти — За життя!».

Спецслужбовці Служби безпеки України (СБУ) запобігли спробам розхитування суспільно-політичної ситуації в східних регіонах України та припинили діяльність організації під час спецоперації в Харкові, Сєвєродонецьку та Лисичанську. Про блокування заявили в прес-службі органу.

Правоохоронці наголошують, що угруповання причетне до вчинення тяжких злочинів на ідеологічному підґрунті, а зловмисники під прикриттям громадського об'єднання.

У березні 2021 року лідер групи завдав ножем тяжких тілесних ушкоджень ідеологічному опоненту. За задумом «кураторів», дії зловмисників мали спровокувати загострення політичної обстановки й масові мітинги. Під час обшуків за місцями проживання зловмисників та в офісному приміщенні громадського об'єднання правоохоронці знайшли:

холодну зброю, яку могли використовувати для вчинення тяжких злочинів;

інструкцію з підготовки учасників угруповання до радикальних дій стосовно ідеологічних опонентів;

велику партію канабісу та обладнання для його вирощування.

Лідеру тітушок Киви вже повідомили про підозру у вчиненні злочину. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лідера тітушок Іллі Киви схопили в Харкові в понеділок ввечері, 5 липня. Йдеться про затримання Олега Ширяєва — екс-командира «Східного корпусу», а нині одного з лідерів організації Киви «Патріоти — за життя», яку неофіційно називають бойовим крилом проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука.