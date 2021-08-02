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Ракурс
СБУ викрила тітушок Киви. Фото: прес-служба СБУ

Тітушок Киви викрила СБУ — знайшли наркотики та зброю (ФОТО)

2 сер 2021, 18:26
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Ілля Кива, нардеп від партії «Опозиційна платформа — За життя», залишився без свого силового осередку «Патріоти — За життя!».

Спецслужбовці Служби безпеки України (СБУ) запобігли спробам розхитування суспільно-політичної ситуації в східних регіонах України та припинили діяльність організації під час спецоперації в Харкові, Сєвєродонецьку та Лисичанську. Про блокування заявили в прес-службі органу.

СБУ викрила тітушок Киви. Фото: прес-служба СБУ

Правоохоронці наголошують, що угруповання причетне до вчинення тяжких злочинів на ідеологічному підґрунті, а зловмисники під прикриттям громадського об'єднання.

СБУ викрила тітушок Киви. Фото: прес-служба СБУ

У березні 2021 року лідер групи завдав ножем тяжких тілесних ушкоджень ідеологічному опоненту. За задумом «кураторів», дії зловмисників мали спровокувати загострення політичної обстановки й масові мітинги. Під час обшуків за місцями проживання зловмисників та в офісному приміщенні громадського об'єднання правоохоронці знайшли:

  • холодну зброю, яку могли використовувати для вчинення тяжких злочинів;
  • інструкцію з підготовки учасників угруповання до радикальних дій стосовно ідеологічних опонентів;
  • велику партію канабісу та обладнання для його вирощування.

Лідеру тітушок Киви вже повідомили про підозру у вчиненні злочину. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


СБУ викрила тітушок Киви. Фото: прес-служба СБУ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лідера тітушок Іллі Киви схопили в Харкові в понеділок ввечері, 5 липня. Йдеться про затримання Олега Ширяєва — екс-командира «Східного корпусу», а нині одного з лідерів організації Киви «Патріоти — за життя», яку неофіційно називають бойовим крилом проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Джерело: Ракурс


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