Росія випробовує на жителях ОРДЛО сумнівну вакцину, фото: 20Minutos

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Росія випробовує на жителях ОРДЛО свою сумнівну вакцину Sputnik Light — однокомпонентного двійника вакцини Sputnik V.

Таким чином людей, які очікують, що їм вводитимуть заздалегідь широко розрекламовану окупантом вакцину Sputnik V, вводять в оману. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Жителі так званої ЛДНР можуть стати банально піддослідними кроликами для російських фармацевтів, які випробовують на них новий варіант своєї вакцини Sputnik Light, перш ніж запропонувати її росіянам, — наголошують у розвідці.

У ГУР наголошують, що за загибель чи хвороби людей, щеплених цим експериментальним препаратом, Росія не нестиме жодної відповідальності і залишиться таємницею, скільки саме людей Sputnik Light вб'є насправді.

Зазначається, що Sputnik Light розроблена на основі вакцини Sputnik V. Ця вакцина не отримала погодження для використання від Європейського агентства з лікарняних виробів (ЕМА) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Якщо двокомпонентна російська вакцина Sputnik V має цілу низку побічних ефектів, виникає питання, скільки таких ефектів має її однокомпонентний нащадок. Ймовірно, їхня кількість значно більша, — наголошують у відомстві.

Нагадаємо, в лютому в Україні офіційно заборонили реєструвати російську вакцину від коронавірусу Sputnik V.