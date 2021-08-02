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Донецькі терористи влаштували виступ підлітків у формі десантних військ, фото: ЗМІ сепаратистів
Терористи влаштували в Донецьку виступ підлітків у формі десантників (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n158250-terorysty-vlashtuvaly-v-donecku-vystup-pidlitkiv-u-viyskoviy-formi-foto.htmlРакурс
Терористи з так званої «ДНР» влаштували в тимчасово окупованому Донецьку виступ підлітків з «військово-патріотичних клубів».
Підлітки у костюмах десантників демонстрували навички поводження зі зброєю та рукопашного бою. Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів.
Захід, який відбувався на набережній річки Кальміус, був приурочений до 91-ї річниці створення повітряно-десантних військ (створені 2 серпня 1930 року в Радянському Союзі).
Зазначається, що в заході також брали участь «ветерани ВДВ» та бойовики незаконних збройних формувань.
В Україні День десантника з 2017 року відзначають 21 листопада. Також цей вид військ було перейменовано — з повітряно-десантних на десантно-штурмові.
Нагадаємо, СБУ нещодавно викрила сепаратиста, який, очолюючи «військово-патріотичний клуб» «Амазонки», готував підлітків, переважно дівчат, до «служби» в лавах бойовиків «ДНР».
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