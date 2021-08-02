Донецкие террористы устроили выступление подростков в форме десантных войск, фото: СМИ сепаратистов

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Ракурс

Террористы из так называемой «ДНР» устроили во временно оккупированном Донецке выступление подростков из «военно-патриотических клубов».

Подростки в костюмах десантников демонстрировали навыки обращения с оружием и рукопашного боя. Об этом сообщают СМИ сепаратистов.

Мероприятие, которое проходило на набережной реки Кальмиус, было приурочено к 91-й годовщине создания воздушно-десантных войск (созданны 2 августа 1930 года в Советском Союзе).

Отмечается, что в мероприятии также участвовали «ветераны ВДВ» и боевики незаконных вооруженных формирований.

В Украине День десантника с 2017 года отмечают 21 ноября. Также этот вид войск был переименован — с воздушно-десантных на десантно-штурмовые.

Напомним, СБУ недавно разоблачила сепаратиста, который, возглавляя «военно-патриотический клуб» «Амазонки», готовил подростков, преимущественно девушек, к «службе» в рядах боевиков «ДНР».