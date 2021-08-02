Адвокат встретился с Чаусом — что известно

Николай Чаус. Фото: Капитал

https://racurs.ua/n158249-advokat-vstretilsya-s-chausom-chto-izvestno.html

Ракурс

Николай Чаус, бывший судья Днепровского райсуда Киева, сейчас находится в двух статусах — подозреваемого и потерпевшего.

Его состояние здоровья он охарактеризовал как «уставшее». Об этом он рассказал в YouTube.

По словам адвоката, встреча между ним и его клиентом произошла в выходные. Он отметил, что сам нашел Николая Чауса, но каким образом — сказать не может. В то же время Служба безопасности Украины (СБУ) предоставила ему возможность пообщаться с экс-судьей столько, сколько будет нужно.

У Николая Чауса сейчас два статуса: первый — он подозреваемый по делу НАБУ, второй — он потерпевший по делу о его похищении. На сегодняшний момент он не является задержанным, — заявил адвокат.

Общение с подзащитным проходило в присутствии сотрудника СБУ, но ничего тайного в разговоре не было. Состояние здоровья Чауса «уставшее», ему оказывают медицинскую помощь. Сейчас у экс-судьи уже взяли анализы.

Что касается уголовного дела против Чауса, то адвокат подготовил ходатайство на Офис генпрокурора об изменении подследственности дела НАБУ.

Напомним, ранее мы сообщали, что Николай Чаус сейчас находится в безопасности. Он получает необходимую медицинскую помощь и находится под защитой Службы безопасности Украины.