Чауса похитили из Молдовы, чтобы собрать компромат на Порошенко – СМИ

https://racurs.ua/n158228-chausa-pohitili-iz-moldovy-chtoby-sobrat-kompromat-na-poroshenko-smi.html

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Николая Чауса, задержанного экс-судью, вывезли из Молдовы для того, чтобы собрать компромат на бывшего главного разведчика Василия Бурбу и пятого президента Петра Порошенко.

После похищения судью-беглеца удерживали на военных базах в Киеве. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

В издании добавили, что их собеседник во властных кругах еще в мае говорил о том, что окружение президента Владимира Зеленского «не понимает серьезность истории с похищением Чауса и что ее будут раскручивать, используя против президента».

В Офисе президента считают, что во время их предшественников в спецслужбах существовала группа, которая занималась похищением и прослушиванием людей. И что якобы именно она вывозила Чауса из Украины в 2016 году.

Руководителем этой группы в ОП считают бывшего главного разведчика Василия Бурбу, которого Банковая почти провозгласила своим публичным врагом в 2020 году после так называемого «вагнергейта».

По данным источников УП в правоохранительных органах, в Украине Чауса удерживали на военных базах в Киеве. Адвокат экс-судьи даже указывал на конкретный объект Госпогранслужбы.

Пограничники отрицали, что держат Чауса у себя. Но собеседник УП говорит, что такой факт действительно был, но экс-судью держали на другой базе ГПСУ — в Оболонском районе Киева, недалеко от Пущи-Водицы.

Напомним, 31 июля в Службе безопасности заявили, что экс-судья Чаус действительно находится под защитой спецслужбы. Отмечалось, что он сам попросил, чтобы его забрали сотрудники СБУ.

Ранее Чаус сдался властям и сотрудники СБУ вывезли в неизвестном направлении. Судья-коррупционер находится в розыске Национального антикоррупционного бюро, из-за чего НАБУ устроило в Киеве погоню за автомобилями СБУ, в которых мог быть Чаус. Из-за споров ведомств возник настоящий скандал.

Источник: «Украинская правда»