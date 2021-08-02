Пилип Орлик считается автором первой Конституции Украины, фото: «АрмияInform»

https://racurs.ua/n158227-original-konstitucii-pilipa-orlika-privezut-v-ukrainu-zelenskiy.html

Ракурс

В Украину 16 августа, накануне 30-летия Дня Независимости, привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика, которая считается первым таким документом в истории нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об этом сегодня, 2 августа, во время Всеукраинского форума «Украина 30. Имидж Украины».

По словам Зеленского, Конституцию Пилипа Орлика, созданную в 1710 году, впервые за 311 лет привезут в Киев из Швеции.

Все граждане, начиная с 16 августа, смогут увидеть оригинал в Софийском соборе. Памятка нашего права, написанная 300 лет назад, и памятка нашей архитектуры, построенная 1000 назад, — отметил Зеленский.

Конституция Пилипа Орлика — договор, который был заключен 5 апреля 1710 года между новоизбранным гетманом Пилипом Орликом, казацкой старшиной и казаками Войска Запорожского в городе Бендеры, куда казаки отступили после неудачной для них Полтавской битвы.

Этот документ состоял из вступления-преамбулы и 16 статей. Он определял взаимоотношения между гетманом и казацкой старшиной, основы государственного устройства Украины и права и обязанности ее сословий в случае отвоевания ее территорий от Московского царства и Речи Посполитой.