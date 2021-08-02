Пилип Орлик вважається автором першої Конституції України, фото: «АрміяInform»

https://racurs.ua/ua/n158227-oryginal-konstytuciyi-pylypa-orlyka-pryvezut-v-ukrayinu-zelenskyy.html

Ракурс

В Україну 16 серпня, напередодні 30-річчя Дня Незалежності, привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика, яка вважається першим таким документом в історії нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про це сьогодні, 2 серпня, під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Імідж України».

За словами Зеленського, Конституцію Пилипа Орлика, створену у 1710 році, вперше за 311 років привезуть до Києва зі Швеції.

Усі громадяни, починаючи з 16 серпня, зможуть побачити оригінал у Софійському соборі. Пам’ятка нашого права, написана 300 років тому, і пам’ятка нашої архітектури, побудована 1000 років назад, — зазначив Зеленський.

Конституцію Пилипа Орлика — договір, який був укладений 5 квітня 1710 року між новообраним гетьманом Пилипом Орликом, козацькою старшиною і козаками Війська Запорозького у місті Бендери, куди козаки відступили після невдалої для них Полтавської битви.

Цей документ складався із вступу-преамбули та 16 статей. Він визначав взаємовідносини між гетьманом і козацькою старшиною, основи державного устрою України і права та обов’язки її станів у випадку відвоювання її територій від Московського царства та Речі Посполитої.