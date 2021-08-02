Як Україна святкуватиме 30-ту річницю Дня Незалежності. Фото: crimea.suspilne

https://racurs.ua/ua/n158226-yak-ukrayina-svyatkuvatyme-den-nezalejnosti-spysok-zahodiv.html

Ракурс

План святкування Дня незалежності України презентував президент Володимир Зеленський.

Святкові заходи триватимуть з 22 до 24 серпня. У ці три дні по всій країні відбудеться понад 150 подій, приурочених до 30-річчя незалежності України. Про це глава держави заявив 2 серпня на форумі «Україна 30».

Вже 16 серпня до України привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика. Українці зможуть побачити її у Софіївському соборі.

22 серпня

Цього дня українці вшанують пам’ять тих, завдяки кому незалежність збереглась у 2014 році — учасників АТО, добровольців, медиків, волонтерів. Також 22 серпня президент Зеленський вручить відзнаки «Національна легенда України». Її дадуть громадянам за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові.

23 серпня

У Черкаській області урочисто піднімуть державний прапор України. У жовто-блакитний колір також підсвітять фасади будівель Верховної Ради, Національної опери, палацу «Україна», ЦУМу, ТРЦ «Гулівер» у Києві.

Цього дня в Києві стартує саміт «Кримська платформа». Обговорюватимуть низку тем: політика невизнання та санкцій, безпекові виклики, захист прав людини в тимчасово окупованому Криму, відновлення прав кримськотатарського народу.

У Національній опері України за участю легенд опери та балету відбудеться концерт, який запланований для лідерів держав. Перед цим відбудеться саміт джентльменів та перших леді.

24 серпня

На Хрещатику в Києві відбудеться святковий парад Збройних сил України. У параді візьмуть участь представники і техніка всіх сил сектору безпеки і оборони України та країн-партнерів.

Цього ж дня відбудеться концерт італійського співака Андреа Бочеллі. Зібрані гроші підуть на створення Музею Івана Марчука.

Нагадаємо, в 2021 році День незалежності в Україні відсвяткують за 5,4 млрд грн. У Кабінеті міністрів зазначили, що такі витрати передбачені не тільки на святкові урочистості, а і включають масштабні інфраструктурні проекти.